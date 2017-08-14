Псковский губернатор узнал «знаменитую зеленую папку» на столе Путина

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Псковской области Андрею Турчаку проработать жалобы жителей региона, поступившие на прямую линию с главой государства. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 14 августа.

«Хочу вернуться к проблемам региона, которые были изложены гражданами в ходе прямой линии. Вы видели уже, что я с коллегами как раз эти вопросы обсуждаю», — сказал Путин.

Материалы по теме «Владимир Владимирович, где деньги?» Путин на прямой линии устроил порку губернаторам

«Знаменитая "зеленая папка"», — отметил в ответ глава региона. Президент удивился этому: «Она уже знаменитой стала? Хорошо».

Глава государства, в частности, обратил внимание на вопросы, касающиеся пригородных железнодорожных перевозок и аварийного жилья.

Кроме того, Путин отдельно остановился на проблеме с недвижимостью в регионе. Он привел одно из обращений: «Человек пишет, что купили земельный участок, причем выполнили все формальности, документы выданы кадастровой палатой, все разрешения получены, а сейчас прокуратура к ним предъявляет претензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, что это земли лесного фонда».

Материалы по теме «А деньги-то не дошли!» Под впечатлением от прямой линии Путин устроил допрос министрам

Власти субъекта должны исправить несправедливость, даже если потребуется скорректировать законодательно на федеральном уровне, отметил президент. «Но мне кажется, что вы и на месте сможете разобраться», — подчеркнул он, добавив, что нужно разобраться с виновными в ситуации чиновниками.

После прямой линии, прошедшей 15 июня, Владимир Путин поручил своей администрации проанализировать все вопросы, не попавшие в эфир. Первым из глав регионов их получил губернатор Орловской области Вадим Потомский. Проработать их было поручено, в частности, врио главы Марий Эл Александру Евстифееву, главе Калмыкии Алексею Орлову и губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Журналисты обратили внимание, что жалобы рядовых граждан с прямой линии традиционно передаются в одинаковых папках зеленого цвета.