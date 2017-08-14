Псковский губернатор узнал «знаменитую зеленую папку» на столе Путина

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Псковской области Андрею Турчаку проработать жалобы жителей региона, поступившие на прямую линию с главой государства. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 14 августа.
«Хочу вернуться к проблемам региона, которые были изложены гражданами в ходе прямой линии. Вы видели уже, что я с коллегами как раз эти вопросы обсуждаю», — сказал Путин.
«Знаменитая "зеленая папка"», — отметил в ответ глава региона. Президент удивился этому: «Она уже знаменитой стала? Хорошо».
Глава государства, в частности, обратил внимание на вопросы, касающиеся пригородных железнодорожных перевозок и аварийного жилья.
Кроме того, Путин отдельно остановился на проблеме с недвижимостью в регионе. Он привел одно из обращений: «Человек пишет, что купили земельный участок, причем выполнили все формальности, документы выданы кадастровой палатой, все разрешения получены, а сейчас прокуратура к ним предъявляет претензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, что это земли лесного фонда».
Власти субъекта должны исправить несправедливость, даже если потребуется скорректировать законодательно на федеральном уровне, отметил президент. «Но мне кажется, что вы и на месте сможете разобраться», — подчеркнул он, добавив, что нужно разобраться с виновными в ситуации чиновниками.
После прямой линии, прошедшей 15 июня, Владимир Путин поручил своей администрации проанализировать все вопросы, не попавшие в эфир. Первым из глав регионов их получил губернатор Орловской области Вадим Потомский. Проработать их было поручено, в частности, врио главы Марий Эл Александру Евстифееву, главе Калмыкии Алексею Орлову и губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Журналисты обратили внимание, что жалобы рядовых граждан с прямой линии традиционно передаются в одинаковых папках зеленого цвета.