Жаловавшиеся Путину рабочие отказались приходить за задержанной зарплатой

Работники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, ранее жаловавшихся президенту России Владимиру Путину на отсутствие зарплаты, не приходят за ней, хотя им готовы выплатить долг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Свердловской области.

«Долги могут погасить, но за ними не приходят работники. Шестнадцать человек», — сказали в ведомстве.

В письме на прямую линию с президентом 15 июня сотрудники завода указали, что директор отказывается начислять зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства. После беседы Путина с губернатором Свердловской области Сергеем Куйвышевым, глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов начал процедуру погашения долгов.

10 июля в Нижний Тагил приехала специальная комиссия из сотрудников управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе и прокуратуры Свердловской области. «В результате работы комиссии, в том числе после заслушивания акционеров НТЗТИ, удалось изыскать денежные средства для погашения задолженности перед трудовым коллективом на сумму 9,5 миллиона рублей», — сказал представитель Генпрокуратуры Куренной.

Как сообщали в СК, общая сумма долга перед 195 работниками превышала 13 миллионов рублей. Соучредитель завода Денис Кокорин обвиняется в невыплате зарплаты, сокрытии средств и мошенничестве. Его отправили под домашний арест.