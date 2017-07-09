Путин возмутился «борзотой» директора Нижнетагильского завода

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым рассказал ему об обращении, поступившем во время прямой линии от сотрудников Нижнетагильского завода. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает «Интерфакс».

В этом письме, по словам главы государства, говорилось о том, что директор предприятия заявил, что пока президент не обратится к нему лично, никто из сотрудников зарплату не получит. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в ситуации необходимо тщательно разобраться, так как, по его словам, «может быть этого и нет».

Путин провел четырехчасовую прямую линию, в ходе которой ответил на 68 вопросов и отреагировал на ряд обращений граждан 15 июня. По данным исследовательской компании Mediascope, прямую линию с президентом посмотрели более шести миллионов россиян.

