Россиян смутил вопрос об участии Путина в решении проблем на местах

Более половины россиян (55 процентов) считают, что после прямой линии с президентом Владимиром Путиным региональные власти будут оперативнее решать локальные проблемы. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Общественное мнение (ФОМ), сообщает «Интерфакс» в пятницу, 7 июля.

38 процентов респондентов полагают, что в этом отношении не следует ждать кардинальных изменений, еще 8 процентов не смогли ответить на данный вопрос. При этом 52 процента опрошенных считают неправильным, что главе государства приходится переходить на ручное управление, положительно к этому относятся 44 процента респондентов.

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В исследовании также отмечается, что большинство граждан — 67 процентов — уверены, что президент обычно не в курсе о подобного рода проблемах и узнает о них от случая к случаю. 51 процент полагают, что за локальные проблемы отвечают только местные власти, 42 процента опрошенных возлагают ответственность на президента.

О том, что после прямой линии с президентом России по его указанию была закрыта свалка в подмосковной Балашихе, знают 67 процентов россиян, примерно треть опрошенных призналась, что слышит об этом впервые.

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22 июня Владимир Путин потребовал в течение месяца закрыть полигоном твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе. За неделю до этого местные жители в ходе прямой линии пожаловались, что свалка разрослась до такой степени, что приближается к их домам. Уже утром следующего дня по поручению подмосковного губернатора полигон приостановил свою работу.

Путин провел четырехчасовую прямую линию, в ходе которой ответил на 68 вопросов и отреагировал на ряд обращений граждан 15 июня. По данным исследовательской компании Mediascope, прямую линию с президентом посмотрели более шести миллионов россиян.

