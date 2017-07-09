Бастрыкин поручил проверить ход дела о невыплате зарплат в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам Нижнетагильского завода. Об этом в воскресенье, 9 июля, говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что по его поручению уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам завода, перед которыми имеется многомиллионная задолженность, из регионального управления СК истребовано для проверки в центральный аппарат ведомства.

По данным следствия, задолженность на этом предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016 по январь 2017 года.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым рассказал ему об обращении, поступившем во время прямой линии от сотрудников Нижнетагильского завода.

В этом письме, по словам главы государства, говорилось о том, что директор предприятия заявил, что пока президент не обратится к нему лично, никто из сотрудников зарплату не получит. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались», — отметил Путин.

