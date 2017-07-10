После приезда прокуроров нижнетагильский завод начал выплаты работникам

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) в Свердловской области смог найти средства для выплаты задолженности по зарплате сотрудникам после того, как по поручению президента России Владимира Путина делом занялась Генеральная прокуратура России. Об этом в понедельник, 10 июля, ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

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По его словам, утром в понедельник в Нижний Тагил приехала специальная комиссия из сотрудников управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе и прокуратуры Свердловской области. «В результате работы комиссии, в том числе после заслушивания акционеров НТЗТИ, удалось изыскать денежные средства для погашения задолженности перед трудовым коллективом на сумму 9,5 миллиона рублей», — сказал Куренной. Он подчеркнул, что выплаты работникам уже начаты, процесс контролируют сотрудники прокуратуры.

Также стало известно, что следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении руководства завода, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону. Одно из них — по статье «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов», второе — по статье о мошенничестве в связи с хищением средств на сумму около четырех миллионов рублей.

Первое уголовное дело по факту невыплаты сотрудникам зарплаты было возбуждено в сентябре 2016 года. Все три дела объединены в одно производство.

Ранее 10 июля врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что руководство региона начало поиск средств на решение вопроса с невыплатой зарплат работникам завода в Нижнем Тагиле. «Там (на заводе — прим. «Ленты.ру») назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками», — сказал он.