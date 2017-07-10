Куйвашев взял на контроль вопрос зарплаты работников завода в Нижнем Тагиле

Руководство Свердловской области начало поиск средств на решение вопроса с невыплатой зарплат работникам завода в Нижнем Тагиле, которые рассказали об этом российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Куйвашев, передает РИА Новости в понедельник, 10 июля.

«Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками», — сообщил Куйвашев.

Материалы по теме «Владимир Владимирович, где деньги?» Путин на прямой линии устроил порку губернаторам

По данным руководства региона, всего зарплату на сумму 7,5 млн рублей не получили 86 сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, отмечает агентство.

9 июля Владимир Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на предприятии, где людям отказались платить зарплату, пока к руководству завода не обратится лично глава государства. О жалобе рабочих президент рассказал на встрече с Куйвашевым. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — отметил он.

Куйвашев, в свою очередь, заявил, что руководство завода ни разу не обращалось за помощью к местным властям, однако они не оставят без внимания этот вопрос, передает ТАСС. «Люди в беде не останутся. Я с заводчанами сам обязательно встречусь», — подчеркнул он.

В тот же день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы заводчанам. По данным следствия, руководство предприятия не выплатило денежные средства 195 работникам.