Власти Подмосковья разберут поступившие на прямую линию с Путиным жалобы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в кратчайшие сроки проработать обращения жителей региона, поступившие на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал «360» в понедельник, 10 июля.

«Хочу просить проанализировать все вопросы, которые были адресованы. В основном это были вопросы социального блока и блока ЖКХ», — сказал он на совещании с заместителями председателя регионального правительства.

Воробьев акцентировал внимание на обращениях, касающихся благоустройства территорий. Он подчеркнул, что в летний сезон важно максимально реализовать соответствующие программы.

Материалы по теме Включили аварийку После закрытия свалки в Балашихе Путин приехал в удмуртский барак «Владимир Владимирович, где деньги?» Путин на прямой линии устроил порку губернаторам

Кроме того, правительству Подмосковья поручено решить проблемы обманутых дольщиков. Всего их в регионе насчитается около пяти тысяч, отмечает телеканал.

«Я прошу стройблок регулярно информировать жителей о проделанной работе. И в этом году свести до минимума количество обманутых дольщиков и тех, кто с задержкой получает жилье», — заявил губернатор.

6 июля Владимир Путин потребовал у губернатора Орловской области Вадима Потомского проработать все жалобы граждан, поступившие на прямую линию. Глава государства отметил, что поручил администрации проанализировать обращения по всем регионам, не попавшие в эфир 15 июня.

В ходе прямой линии жители подмосковной Балашихи пожаловались президенту на разросшуюся до жилых домов свалку — полигон твердых бытовых отходов «Кучино». Путин потребовал, чтобы глава региона выехал на место. Воробьев в тот же день проинспектировал «Кучино».

Через неделю в ходе совещания с членами федерального правительства Путин потребовал закрыть свалку за месяц. По поручению губернатора Мособласти она была закрыта следующим утром, 23 июня. На рекультивацию территории полигона, по предварительным оценкам, потребуется около четырех миллиардов рублей.

