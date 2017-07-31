Путин поручил разобраться с принудительной покупкой парт родителями в Калмыкии

Президент России Владимир Путин поручил главе Калмыкии Алексею Орлову разобраться с принуждением родителей школьников к покупке парт в школах региона, сообщает РИА Новости.

«Родителей просят купить парту для ребенка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, даже никогда не видел и не слышал», — сказал президент. Орлов пообещал заняться данным вопросом.

Отмечается, что о данном требовании главе государства сообщили в ходе прямой линии.

20 июля Путин передал врио главы Марий Эл Александру Евстифееву пакет обращений от жителей республики, поступивших на имя главы государства. В частности, они жаловались на «добровольно-принудительную покупку» школьных учебников и движение общественного транспорта, также граждан волнуют вопросы расселения аварийного жилья и выделения земельных участков.

Ранее в том же месяце глава государства потребовал у губернатора Орловской области Вадима Потомского проработать жалобы граждан, поступившие на прямую линию. Так, местные жители обратили внимание на отсутствие лекарств для льготников, увеличение тарифов ЖКХ и состояние дорог.