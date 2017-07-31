В Калмыкии СКР начал проверку жалоб о принуждении родителей покупать парты

В следственном управлении Следственного комитета (СКР) России по Республике Калмыкия организовано проведение процессуальной проверки сведений о требованиях к родителям школьников приобретать мебель для школ. Об этом говорится в сообщении на сайте управления.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.

Поручение региональному управлению СКР дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате.

Ранее в понедельник, 31 июля, президент России Владимир Путин поручил главе Калмыкии Алексею Орлову разобраться с принуждением родителей школьников к покупке парт в школах региона. Об этом требовании главе государства сообщила в ходе прямой линии жительница Элисты.

«Родителей просят купить парту для ребенка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, даже никогда не видел и не слышал», — сказал президент. Орлов пообещал заняться этим вопросом.