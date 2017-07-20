Врио главы Марий Эл получил от Путина папку с жалобами жителей

Российский президент Владимир Путин передал врио главы Марий Эл Александру Евстифееву пакет обращений от жителей республики, поступивших на имя главы государства. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 июля.

«Я вам привез папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите», — сказал Путин.

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В частности, он привел в пример жалобы на «добровольно-принудительную покупку» школьных учебников и движение общественного транспорта, в том числе в столице региона Йошкар-Оле.

«Очень много, конечно, вопросов с расселением аварийного жилья. И это тоже острая проблема, которую нужно посмотреть повнимательнее», — отметил президент. Он также поручил врио главы региона разобраться с жалобам на выделение земельных участков. «Что у нас, земли мало, что ли?» — удивился Путин.

Говоря в целом о работе Евстифеева на новом посту, президент акцентировал внимание на необходимости правильно распоряжаться «теми деньгами, которые вы получаете». Вместе с тем он одобрил работу врио главы Марий Эл по оздоровлению финансовой системы.

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6 июля Путин потребовал у губернатора Орловской области Вадима Потомского проработать поступившие на прямую линию с главой государства жалобы. Тогда он заявил, что поручил своей администрации проанализировать все обращения, не попавшие в эфир программы.

6 апреля Евстифеев, бывший заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе, сменил на посту руководителя Марий Эл Леонида Маркелова.

Через неделю после отставки Маркелов был задержан по подозрению в получении взятки в 235 миллионов рублей.