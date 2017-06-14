Суд арестовал 116 объектов недвижимости мачехи бывшего главы Марий Эл

Басманный суд Москвы наложил обеспечительные меры на 116 объектов недвижимости, принадлежащих шести организациям, аффилированным, по мнению следствия, с мачехой бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом в среду, 14 июня, сообщил ТАСС адвокат Сергей Севрук.

По решению суда арестовано имущество компаний «Телекомпания 12 регион», «Июнь 2006», «Кардинал», «Воскресенский парк», «Марийский цемент» и «Цукшинский карьер».

«Это квартиры, дома, земельные участки. Кадастровая стоимость арестованного имущества составляет около 550 миллионов рублей», — сказал защитник.

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По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки. Выступившая посредником во взяточничестве руководитель телеканала «12 регион» Наталия Кожанова находится под стражей.

20 апреля Басманный суд также арестовал 23 объекта недвижимости чиновника и вдовы его отца Татьяны Маркеловой на сумму один миллиард рублей.

Бывший глава региона был задержан 13 апреля, через неделю после добровольной отставки. На следующий день Басманный суд Москвы поместил его под стражу.