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Квартирный допрос

Что будет с недвижимостью бывшего главы Марий Эл ценой в миллиард рублей

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Леонид Маркелов
Леонид Маркелов
Фото: glava12.ru / ZUMA Press / Globallookpress.com

Следователи арестовали 23 объекта недвижимости в Москве, Йошкар-Оле и Анапе в рамках антикоррупционного расследования в отношении Леонида Маркелова, возглавлявшего 16 лет республику Марий Эл. Чиновник оказался далеко не бедным человеком — арестованное имущество оценивается в более чем миллиард рублей. Обеспечительные меры наложены как на имущество, оформленное непосредственно на Маркелова, так и на собственность, по мнению следствия, формально числящуюся за его родными и близкими. Решение властей постоянно оспаривается в судах. Что на самом деле за душой у чиновника, выясняла «Лента.ру».

Лицо без жилищных проблем

Басманный суд Москвы 20 апреля по ходатайству следователя арестовал три объекта недвижимости Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 миллионов рублей. Под обеспечительными мерами оказалось и имущество Татьяны Ивановны Маркеловой: 20 объектов недвижимости. 72- летняя женщина была второй женой отца Маркелова — Игоря Ивановича, который в 1972 году оставил 9-летнего Леонида с матерью Галиной Федоровной Хазовой. Судебное решение об аресте имущества общей стоимостью более одного миллиарда рублей оспорили адвокат Маркеловых Сергей Севрук и Генпрокуратура.

В конце мая Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты и апелляционное представление надзорного ведомства.

Адвокат бывшего главы Марий Эл настаивал на снятии обеспечительных мер с имущества, которые он считает незаконными.
Сергей Севрук заявил судьям, что штрафные санкции по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), вмененной бывшему главе Марий Эл, не могут превышать 500 миллионов рублей, а арестованное имущество оценивается на сумму более миллиарда. Следователь на это ответил, что расследование находится пока только на первом этапе, а поскольку ситуация на рынке недвижимости очень динамичная, то к концу следствия стоимость этих объектов может упасть.

Впрочем, адвокат привел кадастровую стоимость лишь одной квартиры на Смоленском бульваре в Москве, принадлежащей Татьяне Маркеловой (109 миллионов рублей). Других документов об оценке имущества он не предъявил.

Стоит отметить, что защитники настаивали на снятии ареста именно с ее недвижимости.

Что касается самого чиновника, то на него записаны квартира в Йошкар-Оле и два домика в республике Марий Эл. Эту недвижимость он декларировал, когда руководил регионом.

Остальное имущество оформлено на вторую жену отца, но, как считает следствие, фактически принадлежит бывшему главе Марий Эл. Среди арестованных объектов недвижимости — упомянутая выше квартира на Смоленском бульваре, еще одна на Цветном бульваре, административное здание на улице Машкова, дом 9, в Басманном районе столицы и еще две квартиры в Анапе.

На заседании в Мосгорсуде судья Ольга Кривоусова поинтересовалась у адвокатов, почему сама хозяйка не явилась похлопотать о своем добре. Защитники объяснили, что она не желает ходить по судам.

А вот бывший глава Марий Эл очень хотел высказаться, но не получилось. Как объяснила судья, обвиняемого не доставили из СИЗО по техническим причинам. На самом деле сейчас подследственных не привозят в суды. Они присутствуют на заседаниях виртуально — по видеоконференцсвязи.

«У них сломалась система связи, и это называется "не доставлен по техническим причинам"», — рассказал «Ленте.ру» один из участников слушаний.

Близкий человек как статус

Следователь предоставил суду протокол допроса Татьяны Маркеловой от 11 мая. При этом он пояснил, что ее нельзя считать мачехой, потому что мать Леонида Маркелова была жива, когда его отец женился на Татьяне Ивановне. Она на допросе тоже говорит об этом.

Своих детей нет, поэтому всю жизнь она относилась к Леониду как к родному человеку, говорит Татьяна Маркелова следователю. По ее словам, в 2011 году она написала завещание, в котором все свое имущество оставляет Леониду Маркелову.

Вдова отца, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, относится к так называемым «близким лицам» — не родственникам, которым жизнь и здоровье обвиняемого «дороги в силу сложившихся личных отношений».

Адвокат Севрук утверждал, что арестованное имущество принадлежит именно Татьяне Ивановне.

«Она была замужем за чиновником Минсельхоза СССР (начальником главка), он занимался предпринимательской деятельностью, она тоже занималась предпринимательской деятельностью. Она была участником нескольких хозяйствующих субъектов. Добросовестно платила налоги с этой недвижимости», — заявил защитник, объясняя, что у нее имелись свои средства на приобретение всего этого имущества.

В отличие от Татьяны Ивановны, бывшая жена бывшего главы Марий Эл Ирина Константиновна не столь лестно отзывается о Леониде Маркелове. На слушаниях был вкратце оглашен протокол ее допроса.

Они развелись в 2012 году, у них двое детей 2000 и 2003 годов рождения.

Оказалось, что на них-то чиновник ничего не записал. Прочитав документ, судья, не вдаваясь в подробности, лишь указала, что бывшая жена сообщила о Маркелове «нелицеприятные сведения».

Запрет на сделки

Басманный суд арестовал имущество Леонида Маркелова на весь период следствия, а на имущество его родственницы обеспечительные меры наложены до 12 июля.

Генпрокуратура просила Мосгорсуд признать, что 20 объектов Татьяны Ивановны фактически принадлежат чиновнику. Это позволило бы держать под арестом это имущество до завершения расследования. Судья не согласилась с надзорным ведомством. Тем не менее Мосгорсуд подкорректировал решение нижестоящего суда, запретив Маркеловым распоряжаться арестованным имуществом.

После 12 июля следователям вновь придется идти в Басманный суд и просить о продлении срока обеспечительных мер на недвижимость Татьяны Маркеловой, при этом им нужно будет предоставить доказательства.

«Чиновники или записывают все на жену и разводятся с ней, чтобы имущество не фигурировало в декларации (хотя тут есть риск, что имущество уйдет вместе с женой). Или записывают на других подставных лиц, чтобы уберечь это имущество от огласки, поскольку оно явно не соответствует их зарплате. И вот теперь судебная власть не хочет помогать следствию, говорит: ищите доказательства, что эта Татьяна Ивановна — подставное лицо», — сетует юрист Екатерина Заподинская.

Как правило, арестованное имущество — если доказано, что оно было приобретено на преступные доходы — после обвинительного приговора конфискуется в пользу государства. Но в случае с бывшим губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным прокуратура не стала дожидаться окончания расследования уголовного дела о получении им взяток на 500 миллионов рублей и последующего рассмотрения в суде. В рамках закона о противодействии коррупции замгенпрокурора обратился в суд с иском о конфискации имущества на сумму 1,8 миллиарда рублей, законность получения которого не доказана, и выиграл дело. Хорошавин и его семья дошли до Верховного суд, пытаясь вернуть свое добро, но безрезультатно.

Высшая судебная инстанция отказала им, тем самым подтвердив законность расширительного толкования антикоррупционного законодательства: государство может конфисковать собственность не только самого чиновника, но и его близких родственников, пишет журнал Forbes. По мнению издания, суды своими решениями также расширили перечень имущества, подлежащего конфискации. Если по закону государство может изъять недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, акции, то суды включили сюда еще и движимое имущество, и денежные средства.

Эксперты, опрошенные изданием, опасаются, что эта практика может коснуться не только чиновников, но и предпринимателей. В качестве наглядного примера приводится дело «сенаторы против "Альфа-банка"». В оплату долга бизнесмена Александра Сенаторова было продано имущество нескольких компаний. Хотя юридически оно не было его собственностью, суды признали, что фактически это так.

Именно этого и добивалась Генпрокуратура по делу Леонида Маркелова.

По данным следствия, глава Марий Эл получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 миллионов рублей в качестве взятки за покровительство и содействие в выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Маркелова задержали 13 апреля, через неделю после того, как он ушел в отставку с поста главы региона. Он «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы», пояснил президент Владимир Путин 6 апреля, предложив временно возглавить республику бывшему заместителю полпреда в Приволжском федеральном округе Александру Евстифееву.

14 апреля Басманный суд арестовал Маркелова и его предполагаемую сообщницу Кожанову. Предприниматель Криваш объявлен в международный розыск. Его адвокат заявил, что он лечится в Израиле.

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