Путин удивился жалобам петербуржцев и передал их губернатору

Президент России Владимир Путин передал губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко жалобы жителей, поступившие во время прямой линии с главой государства. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 9 августа.

«Есть традиционные для Питера вопросы, я сейчас не буду о них говорить, Вы посмотрите здесь. На некоторые я обратил особое внимание. Не знал, что для Петербурга, во всяком случае для петербуржцев, есть такая проблема, как уплотнительная застройка», — сказал Путин.

Полтавченко заверил президента, что проблемы «практически нет». Глава государства, однако, призвал проработать соответствующие обращения горожан.

Материалы по теме «Владимир Владимирович, где деньги?» Путин на прямой линии устроил порку губернаторам

Путин перечислил еще несколько тем обращений: традиционное для Петербурга сохранение исторического центра и соцобеспечение инвалидов. «Для меня это, честно говоря, откровение. Я посмотрю обязательно», — пообещал губернатор.

Президент также поинтересовался у Полтавченко, как город отметит 80-летие бывшего мэра Анатолия Собчака. «Не могу сказать, что будет с помпой, тем более родственники Анатолия Александровича не настаивали на каких-то серьезных и больших торжествах, — рассказал губернатор. — Но естественно, город своего первого мэра помнит, пройдут соответствующие мероприятия».

После прямой линии, прошедшей 15 июня, глава государства поручил своей администрации проработать не попавшие в эфир обращения россиян. Папки с ними он уже передал ряду руководителей регионов, в частности, губернатору Орловской области Вадиму Потомскому и главе Калмыкии Алексею Орлову.

3 июня Путин рассказал, что в Санкт-Петербурге он легко себя ощущает: «Если я прилетаю из Москвы и все хорошо у меня, и все получается — настроение хорошее. Прилетел в Питер, сел в машину — как гора с плеч сваливается».