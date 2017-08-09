Путин удивился жалобам петербуржцев и передал их губернатору

Президент России Владимир Путин передал губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко жалобы жителей, поступившие во время прямой линии с главой государства. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 9 августа.
«Есть традиционные для Питера вопросы, я сейчас не буду о них говорить, Вы посмотрите здесь. На некоторые я обратил особое внимание. Не знал, что для Петербурга, во всяком случае для петербуржцев, есть такая проблема, как уплотнительная застройка», — сказал Путин.
Полтавченко заверил президента, что проблемы «практически нет». Глава государства, однако, призвал проработать соответствующие обращения горожан.
Путин перечислил еще несколько тем обращений: традиционное для Петербурга сохранение исторического центра и соцобеспечение инвалидов. «Для меня это, честно говоря, откровение. Я посмотрю обязательно», — пообещал губернатор.
Президент также поинтересовался у Полтавченко, как город отметит 80-летие бывшего мэра Анатолия Собчака. «Не могу сказать, что будет с помпой, тем более родственники Анатолия Александровича не настаивали на каких-то серьезных и больших торжествах, — рассказал губернатор. — Но естественно, город своего первого мэра помнит, пройдут соответствующие мероприятия».
После прямой линии, прошедшей 15 июня, глава государства поручил своей администрации проработать не попавшие в эфир обращения россиян. Папки с ними он уже передал ряду руководителей регионов, в частности, губернатору Орловской области Вадиму Потомскому и главе Калмыкии Алексею Орлову.
3 июня Путин рассказал, что в Санкт-Петербурге он легко себя ощущает: «Если я прилетаю из Москвы и все хорошо у меня, и все получается — настроение хорошее. Прилетел в Питер, сел в машину — как гора с плеч сваливается».