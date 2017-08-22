Путин передал главе Астраханской области «знаменитую зеленую папку»

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин стал еще одним руководителем российского региона, которому президент страны Владимир Путин передал папку с обращениями граждан по итогам прямой линии. Об этом во вторник, 22 августа, сообщается на сайте Кремля.

«Александр Александрович, хочу вам тоже передать папку с вопросами, которые на прямую линию поступали. Посмотрите внимательно, потом доложите мне ваше видение решения вопросов», — сказал глава государства.

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Он, в частности, обратил внимание на сложности с газификацией региона. «Еще на 2005 год были запланированы мероприятия по газификации, до сих пор не решено», — указал Путин.

Кроме того, он напомнил о проблемной ситуации, связанной с получением земельных участков многодетными семьями, призвав Жилкина поторопиться с решением этого вопроса.

После прямой линии, прошедшей 15 июня, российский президент поручил своей администрации проанализировать все вопросы, не попавшие в эфир. Критические замечания передаются губернаторам в одинаковых папках зеленого цвета.

Первым из глав регионов их получил руководитель Орловской области Вадим Потомский. Аналогичные папки были вручены врио главы Марий Эл Александру Евстифееву, главе Калмыкии Алексею Орлову, врио главы Калининградской области Антону Алиханову и губернаторам Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и Псковской области Андрею Турчаку. Последний отметил, что зеленая папка уже стала знаменитой.