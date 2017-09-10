Определены лидеры на выборах губернаторов Саратовской области и Пермского края

Кандидаты от Единой России лидируют на выборах губернаторов Саратовской области и Пермского края. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно первым данным «счетчиков» в информационном центре ЦИК РФ, по итогам обработки 0,05 процента протоколов, на выборах губернатора Саратовской области лидирует Валерий Радаев («Единая Россия)» с 72,16 процента голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Ольга Алимова с 18,13 процента.

На выборах главы Пермского края после обработки 0,16 процента протоколов лидирует Максим Решетников («Единая Россия») с 86,98 процента голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Ирина Филатова с 2,86 процента голосов.

10 сентября в России проходит единый день голосования. Прямые выборы глав субъектов проводятся, в частности, в Марий Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.