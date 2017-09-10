Раскрыта активность непарламентских партий на выборах

Член ЦИК России Евгений Шевченко рассказал, что «Яблоко», «Родина», «Патриоты России» и «Коммунисты России» наиболее активно среди непарламентских партий выдвигали своих кандидатов и списки кандидатов на выборах единого дня голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что к началу избирательной кампании правом участвовать в выборах обладала 71 партия, деятельность двух — «Партии налогоплательщиков» и «Демократического выбора» — была приостановлена по решению Верховного суда.

Своих кандидатов на выборах разных уровней в целом выдвинули 49 партий и 8 общественных объединений, были зарегистрированы кандидаты и списки кандидатов от 42 партий и 6 общественных объединений, уточнил он.

«Больше всего кандидатов — около 36 тысяч — было выдвинуто партией "Единая Россия". Напомню, что всего замещается сегодня около 37 тысяч мандатов», — сказал Шевченко.

Он отметил, что ЛДПР выдвинула в общей сложности 14,5 тысячи кандидатов, КПРФ — 8,5 тысячи, «Справедливая Россия» — около шести тысяч кандидатов.

«Что касается непарламентских партий, наибольшую активность по выдвижению проявили партии «Яблоко», «Родина», «Патриоты России» и «Коммунисты России», — сообщил член ЦИК.