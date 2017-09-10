В ЦИК заметили обилие 18-летних кандидатов с «наивной детскостью»

Среди кандидатов в муниципальные московские депутаты много тех, кто достиг совершеннолетия только в этом году. Об этом рассказал член Центризбиркома России Александр Клюкин в воскресенье, 10 сентября, передает ТАСС.

«Это говорит в пользу нынешней молодежи, что они не сидят в стороне, внимательно следят за тем, что происходит в стране, в городе Москве», — отметил представитель избирательной комиссии, признавшись, что в свои 18 лет и не думал об участии в выборах.

По словам члена ЦИК, в программах молодых кандидатов он увидел «смесь наивной детскости и серьезного понимания того, чего они хотят от жизни».

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Ранее в воскресенье председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов назвал несправедливыми обвинения в намеренной организации низкой явки на выборах в столице.

7 августа глава Мосгоризбиркома сообщал, что около 5500 кандидатов в столичные мундепы — младше 22 лет. Еще две тысячи претендентов попадают в категорию 23-34 года.

