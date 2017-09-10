В Ярославской области смогли удивить Д'Артаньяна

Герцог Амери Д'Артаньян из Франции оказался впечатлен применением технологии комплексов обработки избирательных бюллетеней на губернаторских выборах в Ярославской области, отмечает «Интерфакс».

«Французская делегация наблюдателей высоко оценила техническое оснащение выборов в Ярославской области. В частности, Амери Д'Артаньян отметил, что намерен предложить технологию комплексов обработки избирательных бюллетеней для использования на выборах в своей стране», — сказал председатель региональной избирательной комиссии Олег Захаров

Д’Артаньян успел похвастаться мушкетерской шпагой, которую передаст в Москву для выставки, посвященной стрельцам. По словам французского герцога, его род ведет начало из Гаскони, а его предки связаны с философом Шарлем де Монтескье. В годы наполеоновских войн они сражались за Францию, и один из предков герцога выжил в плену благодаря русским женщинам.

Ранее выяснилось, что герцог Амери Д'Артаньян из Франции вошел в международную делегацию экспертов, наблюдающую за ходом голосования на губернаторских выборах в Ярославской области.