Машины кандидатов от КПРФ обмазали черной краской в Пскове

Автомобили двух кандидатов в депутаты Псковской городской думы от партии КПРФ, Дмитрия Михайлова и Сергея Федорова, раскрасили черной краской. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщается на сайте городского отделения партии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Из баллончиков были забрызганы номерные знаки машин и боковые зеркала.

«Вандалы нарисовали нецензурные изображения, закрасили номера машин, зеркала, а также лобовые и боковые стекла обоих автомобилей», — говорится в сообщении.

«Машины были припаркованы во дворе дома одного из кандидатов. После обнаружения следов хулиганства на место вызвали полицию для составления протокола», — отмечается на сайте.

Ранее в воскресенье сообщалось, что кандидата в депутаты городской думы Астрахани Александра Тукаева облили зеленкой.