Кандидата в депутаты гордумы Астрахани облили зеленкой

Кандидата в депутаты городской думы Астрахани Александра Тукаева облили зеленкой. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 10 сентября.

По словам потерпевшего, неизвестные плеснули ему в лицо зеленкой, после чего скрылись.

В горизбиркоме сообщили, что знают об инциденте, однако официального заявления или жалобы от Тукаева не поступало. Полиция проводит проверку по факту нападения на кандидата.

По информации горизбиркома, Тукаев выдвинут от партии «Единая Россия», участвует в допвыборах в депутаты гордумы по одномандатному избирательному округу номер 8. Всего по этому округу зарегистрированы шесть кандидатов.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах избирают губернаторов, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.