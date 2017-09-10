Избирателей в Иркутском районе проверили на ВИЧ и сифилис

Избиратели Иркутского района (Иркутская область) могут сдать на участках тесты на ВИЧ и сифилис в рамках акции «Доброе здоровье». Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщила пресс-служба местной администрации.

Также в рамках акции у голосующих есть возможность сделать прививку от гриппа, пройти флюорографию и маммографию в передвижных центрах.

Отмечается, что на 10:00 по местному времени (5:00 мск) явка по району составила 5,16 процента от общего числа избирателей.

В Иркутском районе проводятся выборы 14 глав муниципальных образований и депутатов 20 местных дум.

Ранее 10 сентября стало известно, что в Листвянском районе Иркутской области троих избирателей подкупили, предложив по пол-литра спирта каждому. Глава регионального Избиркома Эдуард Девицкий также сообщил, что в районном центре Усть-Кут зафиксирован случай подвоза голосующих автобусом.