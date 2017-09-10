В Бурятии на глазах у избирателей умер член избиркома

На одном из избирательных участков в Иволгинском районе Бурятии умер член избирательной комиссии, сообщает в воскресенье, 10 сентября, «Коммерсантъ».

65-летнему мужчине стало плохо, он умер на участке на глазах у избирателей, отмечает издание.

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В единый день голосование в Бурятии проходили выборы главы региона (впервые с 2002 года), выборы в Улан-Удэнский горсовет по двум округам, дополнительные выборы депутатов нескольких муниципальных образований, а также главы Джидинского района и депутатов райсовета Кабанского района.

Избирательные участки в регионе закрыты. Всего в Бурятии работало 839 избирательных участков. По данным бурятского избиркома, на выборы пришли 250 тысяч и 102 человека. Явка составила 35,05 процента.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова отметила, что нарушений в ходе выборов в республике не зафиксировано. В частности, в Иволгинском районе, по ее словам было «все спокойно».