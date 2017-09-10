В Бурятии закрылись избирательные участки

Избирательные участки в Бурятии, где в единый день голосования проходят выборы главы республики, закрылись, начался подсчет голосов. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает ТАСС.

«Проголосовали 35,05 процента, то есть 250 тысяч 102 человека. На это время на прошлогодних выборах в Госдуму было зарегистрировано 35,23 процента проголосовавших избирателей», — сказал председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

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Как отметила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, нарушений в ходе выборов в республике не зафиксировано. «Жалоб как таковых нет, мы побывали в Иволгинском и Кабанском районах, там, в том числе, все спокойно», — уточнила она. Всего в регионе работало 839 избирательных участков.

10 сентября в Бурятии впервые с 2002 года проходят прямые выборы главы региона. За этот пост борются три кандидата: временно исполняющий обязанности руководителя республики Алексей Цыденов («Единая Россия»), координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Дорош и представитель «Коммунистов России» Батодалай Багдаев. Претенденту от КПРФ, члену Совета Федерации от Иркутской области Вячеславу Мархаеву, избирком отказал в регистрации из-за нехватки подписей для прохождения муниципального фильтра.