С участка в Калининграде выгнали пьяного наблюдателя

В Калининграде с одного из избирательных участков выгнали наблюдателя с алкогольным опьянением. Об этом в Facebook сообщила глава председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

«Ну и случай на УИК 196, наблюдатель в состоянии алкогольного опьянения удален, находится в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Да уж, сходил так сходил на выборы, помог своему кандидату!» — написала она.

Избирательный участок №196 расположен в школе №25 на улице Фрунзе.

В целом же, по словам Винярской, выборы в Калининградской области проходят спокойно.

Пресс-секретарь областной избирательной комиссии Анастасия Буймова в Facebook написала, что по данным на 12:00 (13:00 по московскому) явка избирателей в Калининградской области составила 14,38 процента. «К полудню проголосовало 114 006 избирателей», — добавила она.

В Калининградской области 10 сентября выбирают губернатора. За этот пост борются четыре человека. Это врио главы Калининградской области Антон Алиханов, лидер регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин, Игорь Ревин от КПРФ и выдвинутая партией «Зеленые» эколог Екатерина Тимофеева.

30-летний Алиханов стал временно исполняющим обязанности губернатора в октябре 2016 года. До него два месяца субъектом руководил Евгений Зиничев, бывший директор управления ФСБ России по Калининградской области.