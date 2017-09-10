Экзит-полл показал победу Овсянникова на выборах губернатора Севастополя

На выборах губернатора Севастополя с результатом 65,4 процента побеждает временно исполняющий обязанности главы города Дмитрий Овсянников. Об этом сообщил центр социологии при СевГУ, передает портал ForPost.

«Овсянников — 65,4 процента, Кияшко — 13,3, Журавлев — 5,5, Ермаков — 1,8», — сказала руководитель центра социологических исследований СевГУ Ольга Ярмак.

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Всего для участия в выборах было зарегистрировано более 311 тысяч избирателей. По состоянию на 18:00 по московскому времени, явка составила более 30 процентов. На территории Севастополя функционировали 184 избирательных участка. В свою очередь, заместитель командующего Черноморским флотом по работе с личным составом, контр-адмирал Юрий Ореховский заявил, что к 12.00 проголосовали порядка 75 процентов военнослужащих Черноморского флота России.

Избирательные участки открылись во всех районах города в 8:00, они работали до 20:00 мск. За пост губернатора Севастополя боролись пять человек. Помимо врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова («Единая Россия»), это кандидат от КПРФ Роман Кияшко, Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.