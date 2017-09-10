В Севастополе проголосовала четверть избирателей

В выборах губернатора Севастополя к 15.00 приняли участие 25,29 процентов избирателей. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщил председатель городской избирательной комиссии Александр Петухов, передает портал ForPost.

В горизбиркоме уточнили, что в городе к 15.00 проголосовали 80192 человека. В Нахимовском районе — 22752 избирателя, в Ленинском — 21731 избиратель, в Гагаринском районе — 26804 избирателя, в Балаклавском — 8905 избирателей. «Какие-либо обращения в избирательную комиссию города Севастополя о нарушениях законодательства на избирательных участках не поступали», — отметил Петухов.

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К полудню 10 сентября в выборах губернатора Севастополя приняли участие около 47,5 тысяч избирателей, это 15,06 процента жителей города, обладающих правом голоса. В свою очередь, заместитель командующего Черноморским флотом по работе с личным составом, контр-адмирал Юрий Ореховский заявил, что к 12.00 проголосовали порядка 75 процентов военнослужащих Черноморского флота России.

Избирательные участки открылись во всех районах города в 8:00, они будут работать до 20:00 мск. За пост губернатора Севастополя борются пять человек. Помимо врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова («Единая Россия»), это кандидат от КПРФ Роман Кияшко, Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.