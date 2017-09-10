Французские парламентарии прибыли в Севастополь в день выборов губернатора

Французские парламентарии Тьерри Мариани и Николя Дюик прибыли в Крым. Об этом в воскресенье, 10 сентября, Мариани написал на своей станице в Twitter.

«Исторический день для Севастополя, который в первый раз в своей истории изберет губернатора», — отметил парламентарий.

В свою очередь, Дуик выложил фотографии с видом на Севастопольскую бухта и написал: «Перед отъездом на избирательные участки Севастополя, где впервые жители изберут своего губернатора».

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К полудню 10 сентября в выборах губернатора Севастополя приняли участие около 47,5 тысяч избирателей, это 15,06 процента жителей города, обладающих правом голоса. В свою очередь, заместитель командующего Черноморским флотом по работе с личным составом, контр-адмирал Юрий Ореховский заявил, что к 12.00 проголосовали порядка 75 процентов военнослужащих Черноморского флота России.

Избирательные участки открылись во всех районах города в 8:00, они будут работать до 20:00 мск. За пост губернатора Севастополя борются пять человек. Помимо врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова («Единая Россия»), это кандидат от КПРФ Роман Кияшко, Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.