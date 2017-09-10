В Марий Эл наметился победитель

Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев набирает 86,8 процента голосов после обработки 2,45 процента протоколов, передает РИА Новости.

В Марий Эл проходят досрочные выборы главы республики, дополнительные выборы депутатов Государственного собрания шестого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.

За Евстифеевым на выборах следует глава местного отделения ЛДПР Альберт Федоров, набравший 5,18 процента голосов. Далее идет председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Глущенко с 4,22 процента голосов избирателей и выдвиженец от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина с 2,12 процента.