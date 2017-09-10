Памфилова намекнула на отмену итогов выборов на Алтае

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Алтайском крае могут быть отменены, если на то будут достаточные основания при проверке данных досрочного голосования, «Интерфакс».

«Мы не принимаем аргументы избирательной комиссии Алтайского края, которые здесь звучали. Никаких оснований для такого уровня досрочки нет. Наберем основания для отмены и отменим все эти выборы», — сказала Памфилова.

Выступивший на брифинге председатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц выразил обеспокоенность ситуацией в Алтайском крае, где при явке 17 процентов более трети составили избиратели, голосовавшие досрочно.

«Закон говорит, что если такое голосование превышает 1 процент — это странно. 30 процентов — это надо проверять», — сказал Мельконьянц.

По его словам, бюллетени были проштампованы комиссиями для отдельного подсчета.

В свою очередь, Памфилова отметила, что в Алтайском крае находится член ЦИК Александр Кинев, у которого есть «конкретное поручение присутствовать на отдельном голосовании по досрочным бюллетеням».

В единый день голосования, 10 сентября, на территории Алтайского края проходят повторные выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания, а также выборы в органы местного самоуправления.