Раскрыто число обращений в ЦИК

В информационно-справочный центр Центризбиркома России поступило почти 1,3 тысячи обращений в течение единого дня голосования. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает ТАСС.

По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, на 18:00 по московскому времени в информационно-справочный центр поступило 1284 сообщения, 66 процентов из которых были связаны с получением информации о порядке голосования по месту нахождения. На горячую линию ЦИК поступило 179 обращений, добавила Гришина.

«Жалуются, что видят агитацию, но я хочу еще раз напомнить, что законом не требуется, чтобы ранее размещенные материалы удалялись перед днем тишины», — пояснила секретарь ЦИК. Также в ЦИК поступило 187 письменных обращений, в основном они касались нарушений некоторыми кандидатами дня тишины.

Выборы разных уровней проходят в воскресенье в 82 из 85 регионов России, исключение составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходят дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирают глав субъектов, а в шести — депутатов законодательных собраний.