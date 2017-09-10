Итальянцы увезут из Кирова технологии выборов

Наблюдавшие за выборами в Кировской области эксперты из Италии Стефано Вальдегамбери (Stefano Valdegamberi) и Симона Роззотти (Simona Rossotti) высоко оценили использование новой системы QR-кодирования протоколов, передает ТАСС.

Они отметили, что порекомендуют внедрение такой технологии на выборах в Италии.

«Особой целью у нас было посмотреть действие новой электронной системы QR-кодирования, посмотреть, как это работает. Потому что до введения этой системы у нас в Италии происходили некие ошибки при подсчете голосов, и мы хотели посмотреть, как у вас это работает. Это очень важная гарантия для граждан вашей страны — эта электронная система, и могу точно сказать, что когда вернусь в Италию — буду советовать нашим итальянцам использовать эту систему», — рассказал Вальдегамбери.

В прошлом эксперт несколько раз присутствовал на выборах и считает, что основные проблемы возникают, когда все пишется от руки, и документы вручную переносятся из одного офиса в другой.

Технология QR-кодирования заключается в том, что после заполнения протокола итоговых данных голосования в электронном виде на печать выводится QR-код, в котором зашифрованы данные протокола. С помощью новой технологии ЦИК России изучает возможность минимизировать человеческий фактор при введении данных итоговых протоколов в автоматизированную систему ГАС «Выборы» на выборах президента России в 2018 году.