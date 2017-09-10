По факту подкупа избирателей в Ленобласти возбудили уголовное дело

По факту подкупа избирателей на муниципальных выборах в Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 10 сентября, ТАСС сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Он рассказал, что производство начали по статье 141 УК России («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). «Это касается подкупа избирателей. Я не могу комментировать, что там реально происходит. То, что было в СМИ и соцсетях, — эти факты проверены и находятся в доказательной базе», — отметил Лебединский, уточнив, что нарушение было зафиксировано в Кузьмоловском городском поселении во Всеволожском районе области.

Он добавил, что речь идет о подкупе, совершенном группой лиц.

4 сентября интернет-портал Online47 сообщил, что исполняющий обязанности главы администрации поселка Кузьмилово Вячеслав Сурмин обратился в полицию с заявлением о возможном подкупе избирателей на досрочном голосовании. Как рассказали изданию местные жители, у штаба, где, предположительно, скупались голоса, выстроилась очередь, ожидающая обещанных денег. «По разным данным, избирателям предлагали от тысячи до 3500 рублей за голос в поддержку самовыдвиженцев и оппозиционных партий», — пишет Online47.

По другим данным, покупка голосов осуществлялась из микроавтобуса Volkswagen, который якобы передвигался по поселку вслед за молоковозом.

Полиция начала проверку этих сообщений.