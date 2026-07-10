В российском городе объявили эвакуацию людей после атаки БПЛА ВСУ

В Таганроге объявили оперативную эвакуацию людей, чьи дома попали в зону чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на морской порт. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Мах.
На местах падения обломков работают все экстренные службы.
Камбулова попросила жителей города не паниковать при обнаружении фрагментов вражеских беспилотников, обеспечить собственную безопасность, не трогать их и сразу же сообщить в полицию.
В 08:17 беспилотная опасность по Ростовской области и Таганрогу была отменена.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на двух пунктах хранения нефтепродуктов в городе Азов под Ростовом-на-Дону, а также в таганрогском порту.
Кроме того, возгорание произошло на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.