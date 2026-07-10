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08:15, 10 июля 2026Россия

В российском городе объявили эвакуацию людей после атаки БПЛА ВСУ

Камбулова: Эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки БПЛА на Таганрог
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Viktor Pogontsev / Global Look Press

В Таганроге объявили оперативную эвакуацию людей, чьи дома попали в зону чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на морской порт. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Мах.

На местах падения обломков работают все экстренные службы.

Камбулова попросила жителей города не паниковать при обнаружении фрагментов вражеских беспилотников, обеспечить собственную безопасность, не трогать их и сразу же сообщить в полицию.

В 08:17 беспилотная опасность по Ростовской области и Таганрогу была отменена.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на двух пунктах хранения нефтепродуктов в городе Азов под Ростовом-на-Дону, а также в таганрогском порту.

Кроме того, возгорание произошло на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

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