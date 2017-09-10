В Карелии определился лидер голосования

Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков («Единая Россия») набирает 61,98 процента по итогам обработки 1,71 процента протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы региона, передает РИА Новости.

В настоящий момент на втором месте находится кандидат от партии «Справедливая Россия» Ирина Петеляева (17,21 процента), на третьем — представитель КПРФ Евгений Ульянов с результатом 10,2 процента голосов, на четвертом месте — представитель ЛДПР Евгений Беседный с 7,34 процента голосов.

Выборы разных уровней проходили в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходили дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирали глав субъектов, а в шести — депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тысяч избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тысяч мандатов. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.