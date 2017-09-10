Овсянников упрочил лидерство в Севастополе

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников набирает 69,8 процента голосов после обработки 3,8 процента бюллетеней на выборах губернатора города, отмечает РИА Новости.

Дмитрий Овсянников — 1761 голос, 69,8 процента; Роман Кияшко — 430 голосов, 17,04 процента; Илья Журавлев — 229 голосов, 9,08 процента; Иван Ермаков — 35 голосов, 1,39 процента; Николай Кряжев — 10 голосов, 0,4 процента, — сообщили в ЦИК.

Выборы губернатора Севастополя путем прямого волеизъявления горожан впервые прошли 10 сентября в единый день голосования.

За должность главы исполнительной власти Севастополя на выборах боролись пять зарегистрированных кандидатов: Иван Ермаков от «Патриотов России», Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выдвинутый региональным отделением «Единой России».