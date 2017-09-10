В Крыму ответили на протест Украины

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев ответил на протест министерства иностранных дел Украины в связи с выборами, отмечает РИА Новости.

«Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот и они говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так. На последних выборах в Госдуму у Крыма появились там свои представители, которые работают, и есть положительные моменты их работы. Для нас самое главное, что эти выборы признает вся страна, а то, что они заявляют, это состояние души», — сказал Малышев.

В министерстве иностранных дел Украины назвали крымские выборы «ничтожными по сути и содержанию». «Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму», — отметили в МИД, добавив, что Россия «грубо нарушает» международное право и законы Украины, передает ТАСС.

10 сентября на полуострове выбирают губернатора города Севастополя, также проходят довыборы в крымский парламент и ряд муниципалитетов.