В Севастополе с участка выгнали коммуниста-нарушителя

В Севастополе выгнали с избирательного участка наблюдателя от КПРФ, который занимался на избирательном участке съемкой списков избирателей, выяснил «Интерфакс».

Об этом рассказал глава городской избирательной комиссии Александр Петухов, уточнивший, что в списках имелись персональный данные жителей Севастополя.

«Наблюдатель начал снимать на видео и фотографировать списки избирателей, которые ни в коем случае фотографировать или снимать на видео нельзя. Избирательная комиссия пыталась урегулировать этот вопрос, но человек не выполнил законные требования представителей комиссии. Поскольку наблюдатель может быть удален с избирательного участка только по решению суда, такое решение состоялось, наблюдатель был удален», — отметил Петухов.

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора проходят на 184 избирательных участках. Голосование продлится до 20:00. На избирательных участках находятся 695 наблюдателей, ход голосования освещают 42 представителя СМИ.

К 15:00 в выборах приняли участие более 80 тысяч избирателей. Это 25,3 процента жителей Севастополя, обладающих правом голоса.