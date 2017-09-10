На выборах губернатора Севастополя наметился победитель

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников набирает на выборах главы города более 65 процентов, отмечает «Интерфакс».

Соответствующая информация отражена в результатах экзитпола, проведенного центром социологических исследований Севастопольского государственного университета.

За пост губернатора города федерального значения борются пять человек. Помимо врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова («Единая Россия»), это кандидат от КПРФ Роман Кияшко, Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин досрочно отправил в отставку руководившего тогда Севастополем Сергея Меняйло и назначил его своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Врио главы города стал Овсянников, который до назначения в Крым был заместителем главы Минпромторга России.