Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала Москву бедным городом по части оснащенности избирательных участков, в том числе кабинок для голосования, передают РИА Новости. По ее словам, в столице неудобные кабинки для голосования.

«В Москве ведь очень много сделано было — они сами ввели видеонаблюдение, включая ТИК, они сами придумали новую технологию жеребьевки, они предоставили десятки тысяч помещений, чтобы по жеребьевке партии могли вести агитации. А потом — раз, и перечеркнуто такими вещами. Я надеюсь, мы проанализируем всю ситуацию и Москва найдет и деньги, и возможности, чтобы с этим проблемы решить», — сказала Памфилова.

Кроме того, она поблагодарила другие регионы, которые нашли средства на оснащение участков компьютерами.

Вместе с тем, в Центризбиркоме намерены проанализировать ситуацию на выборах муниципального уровня — не только в Москве, но и в целом по России — с точки зрения, в том числе, досрочного голосования.