Кандидат в столичные депутаты пожаловался в полицию на самого себя

Кандидат в столичные муниципальные депутаты от «Справедливой России» дважды проголосовал на выборах, из-за этого он может быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает «Интерфакс».

По словам Реута, инцидент произошел в районе Басманный. Кандидат сначала проголосовал досрочно в территориальной избирательной комиссии, а в единый день голосования — в участковой. «Ему по какой-то причине выдали бюллетень еще раз», — сказал он.

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После этого справоросс «побежал в правоохранительные органы рассказывать, как он обвел вокруг пальца избирательную комиссию». Теперь в отношении него проводится доследственная проверка по факту повторного голосования, добавил представитель комиссии.

Ранее сообщалось, что в районе Метрогородок был разоблачен избиратель, который пытался проголосовать второй раз, переодевшись.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, во время единого голосования по ходу московских выборов на горячую линию поступило свыше 500 жалоб.

10 сентября в Москве прошли выборы депутатов районных советов 125 столичных муниципалитетов. В общей сложности по итогам голосования будет распределено свыше 1,5 тысячи мандатов.