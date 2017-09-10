В Метрогородке поймали ряженого избирателя

Члены комиссии одного из участков в районе Метрогородок в Москве разоблачили избирателя, который, переодевшись, пытался проголосовать второй раз. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

«Несостоявшийся актер проголосовал по своему паспорту, потом переоделся и с поддельным паспортом вновь пришел за бюллетенем. Бдительные члены комиссии его разоблачили, ведется доследственная проверка», — сказал Реут.

По его словам, на одном участке в Басманном районе нарушение было допущено со стороны одного из кандидатов. Ранее он как избиратель проголосовал досрочно, а в день выборов, решив проверить бдительность участковой комиссии, вновь пришел на свой участок, где ему выдали бюллетень.

«Он его опустил в урну и побежал жаловаться в полицию. Сейчас проводятся следственные действия. Кандидат не знал, что за повторное голосование сейчас предусмотрена уголовная ответственность», — пояснил Реут.

В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что бдительные избиратели на одном из участков обнаружили в кабинках агитационные материалы одного из кандидатов, о чем сообщили комиссии. Еще на одном участке агитировали при входе.

Еще один случай произошел с комиссией, которая занималась голосованием на дому. «Пожаловались, что они сидели на лавочке и заполняли бюллетени. Оказалось, что они не дозвонились до избирателя и, как и положено, составляли акт о том, что квартира закрыта. Просто все по-разному преподносится», — сказал Горбунов.

Выборы разных уровней прошли в воскресенье, 10 сентября, в 82 из 85 регионов России, исключение составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирали глав субъектов, а в шести — депутатов законодательных собраний.