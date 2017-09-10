Появилась информация о сломавшемся в Москве КОИБе

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов рассказал, что в Басманном районе во время муниципальных выборов комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) вышел из строя. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Такие случаи да, действительно, бывали, но чаще всего они восстанавливают свою работоспособность. (...) бывают случаи, когда восстановление работоспособности невозможно. В этой ситуации используется резервный ящик для голосования. В Москве такая ситуация на одном участке», — отметил Ермолов.

Он уточнил, что это произошло в Басманном муниципальном образовании.

10 сентября в 125 районах Москвы прошли выборы в муниципальные советы депутатов.