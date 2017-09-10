Появилось видео голосующего Путина

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве. Президент проголосовал на участке номер 2151, расположенном в здании Российской академии наук (РАН). Несмотря на приезд главы государства доступ избирателей на участок не ограничивали.

Путин отказался сказать журналистам, за кого он отдал свой голос.«Это же секретная информация» — пояснил он, отвечая на вопрос журналистов. Президент заявил, что изучал биографии кандидатов, перед тем как проголосовать на муниципальных выборах в Москве, но при этом не очень следил за ходом избирательной кампании.