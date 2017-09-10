Жириновский призвал перенести все выборы на будний весенний день

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал перенести единый день голосования на весну. Об этом он заявил в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов — 2017».

«Мы [в партии ЛДПР] за перенос на весну, на будний день, это повысит явку. Иначе праздники сейчас, лето все испорчено», — заявил Жириновский.

При этом он подверг критике проведение выборов муниципальных депутатов в Москве одновременно с Днем города. «Что такое явка 12 процентов? Это значит что даже миллиона москвичей не пришло на выборы. А почему? Потому что логики нет», — отметил он.

«День города — это позор. Как можно устраивать праздник в городе, где идут огромные выборы? Ведь мы выбираем из 15 тысяч человек. А тут праздник! А потом удивляются — почему пришло мало людей?! Так вы не устраивайте праздник», — подчеркнул Жириновский.

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Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также предложил перенести единый день голосования. «Мы предлагали хотя бы третье воскресенье октября, или давайте проводить выборы в марте», — заявил он.

Избирательные участки в Москве закрылись в 20:00. Всего на 1502 места претендовали более 7,5 тысяч кандидатов, то есть в среднем более пяти человек на место. Выборы депутатов проходили в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукино, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В выборах приняли участие кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», ПАРНАСа и других партий.