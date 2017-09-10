Миронов заявил о необходимости перенести единый день голосования

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил перенести единый день голосования. Об этом сообщается на сайте партии в воскресенье, 10 сентября.

«Мы предлагали хотя бы третье воскресенье октября, или давайте проводить выборы в марте. Ерунда полная — второе воскресенье сентября, ну нет людей на участках и в Москве, и в других регионах. Однозначно надо дату единого дня голосования переносить», — заявил он.

Миронов проголосовал в воскресенье на столичном избирательном участке №73 в Малом Кисловском переулке. Он отметил, что муниципальные выборы в Москве проходят «не очень активно».

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Как сообщает «Интерфакс», в Центризбиркоме рассматривают возможность переноса единого для голосования. «Этот вопрос обсуждается. Но он мало что поменяет. Явка сейчас ничуть не хуже, чем когда ранее они проводились в другое время», — подчеркнул заместитель главы ЦИК Николай Булаев.

Булаев также признал, что в Москве явка низкая. «Не думаю, что в Москве прогнозировалась высокая явка. К тому же сегодня в городе масса праздничных мероприятий», — заявил он.

В единый день голосования, 10 сентября, в столице проходит кампания по выбору депутатов в 125 муниципалитетах.