В районе Москвы признали недействительными 83 бюллетеня из-за ошибки комиссии

Досрочное голосование на выборах муниципальных депутатов в московском районе Аэропорт признали недействительным. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает ТАСС в воскресенье, 10 сентября.

«Муниципальная комиссия вчера перед тем, как передать по закону [бюллетени] участковой комиссии, перепутала конверты по ряду участков. Там в целом по району было 83 досрочно проголосовавших», — сказал он.

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«Комиссия собралась, обсудила эту ситуацию и для того, чтобы потом не давать возможности обыгрывать эту ситуацию в течение дня, приняла решение признать бюллетени в конвертах недействительными», — добавил Горбунов.

Он также рассказал о жалобах во время голосования. «Оказывается, то ли кандидат, то ли член комиссии с совещательным голосом подал жалобу с требованием отстранить председателя. Комиссия заявление рассмотрела и отказала, так как не было оснований для освобождения председателя», — поведал председатель Мосгоризбиркома.

В единый день голосования, 10 сентября, в столице проходит кампания по выбору депутатов в 125 муниципалитетах.