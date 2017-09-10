Жириновский раскритиковал проведение Дня города в день выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко раскритиковал проведение крупномасштабных городских праздников во время выборов. Об этом он заявил в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов — 2017».

«Что такое явка 12 процентов? Это значит, что даже миллиона москвичей не пришло на выборы. А почему? Потому что логики нет... День города — это позор. Как можно устраивать праздник в городе, где идут огромные выборы? Ведь мы выбираем из 15 тысяч человек. А тут праздник! А потом удивляются — почему пришло мало людей?! Так вы не устраивайте праздник», — подчеркнул Жириновский.

Политик отметил, что его партия неоднократно предлагала перенести единый день голосования на апрельский рабочий день.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также предложил перенести единый день голосования. «Мы предлагали хотя бы третье воскресенье октября, или давайте проводить выборы в марте», — заявил он.

Избирательные участки в Москве закрылись в 20:00. Всего на 1502 места претендовали более 7,5 тысяч кандидатов, то есть более пяти человек на место. Выборы депутатов проходили в 124 районах, за исключением района Щукино, а также в Троицке Новой Москвы. Всего в нынешней избирательной кампании выдвинулось 8329 кандидатов: 6497 — от политических партий и общественных объединений, 1832 — самовыдвиженцы.

В выборах приняли участие кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», ПАРНАСа и других партий.