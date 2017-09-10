Кандидат от ЛДПР вырвался вперед в Брянском округе

Кандидат от ЛДПР Борис Пайкин лидирует на дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва по Брянскому округу с более чем половиной голосов избирателей после подсчета 25,12 процента протоколов участковых избиркомов об итогах голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным ГАС «Выборы», результат Пайкина на момент подсчета четверти протоколов УИК оставляет 56,1 процента голосов избирателей. Ближе остальных к его результату пока приближаются кандидат от Партии роста Сергей Горелов (9,13 процента) и кандидат от КПРФ Александр Куприянов (9,09 процента)

В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирали глав субъектов, а в шести — депутатов законодательных собраний.