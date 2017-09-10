Омский избирком эвакуировали после звонка о бомбе

Из здания омской городской избирательной комиссии эвакуировали людей, сообщает издание «Новый Омск».

По данным источника ресурса, причиной эвакуации стал звонок с сообщением о заминировании здания. К месту прибыли оперативные службы. Официальных комментариев пока не прозвучало.

В единый день голосования жители Омска выбирали депутатов городского совета, которые, в свою очередь, согласно новой процедуре, должны будут избрать нового мэра. Всего в городе работал 471 избирательный участок, явка составила 21,1 процента. В выборах приняли участие около 190 тысяч горожан.

Всего 10 сентября голосование состоялось в 82 из 85 регионов России. В 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

